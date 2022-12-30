Генерал-лейтенант ВСУ рассказал, как Украина повысила эффективность ПВО 30 декабря, 18:48 След от ракеты в небе над Киевом, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Генерал-лейтенант ВСУ Артур Артеменко в интервью Radio NV рассказал, за счет чего Украина повысила эффективность своей противовоздушной обороны.

«Если взять общие цифры, которые описывались в книгах, по которым мы учились в академиях, эффективной системой противовоздушной обороны является система, которая может нивелировать уровень атаки на 30%. … На самых первых этапах войны, после 24 февраля, наша система ПВО где-то таким образом и отрабатывала. Через месяц-два мы вышли на процентов 50, а потом — все больше», — рассказал Артеменко в эфире Радио НВ.

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Он назвал два основных фактора, способствовавших росту эффективности украинской ПВО.

«Прежде всего, повысился уровень подготовки личного состава, во-первых. Во-вторых, стали эффективнее работать наши органы управления планированием противовоздушной обороны, то есть выбора позиций», — объяснил украинский генерал-лейтенант.

Артеменко добавил, что повышенной эффективности украинской ПВО способствовало и поступление средств противовоздушной обороны, но в меньшей степени.

«Прежде всего, это были переносные зенитно-ракетные комплексы, которые в большинстве своем обеспечили нашу защиту непосредственно от авиации противника, которая была вытеснена с территории Украины и сейчас может применяться только на линии столкновения. А в дальнейшем — поступление систем IRIS-T, NASAMS, которые сейчас присутствуют в Украине, но в очень небольшом количестве. И сейчас идет разговор о поступлении одной батареи Patriot. К сожалению, этих средств критически мало", - сказал он.

30 декабря в Воздушных силах ВСУ сообщили, что накануне оккупанты выпустили по территории Украины 70 ракет, 58 из них удалось сбить. Силам украинской ПВО удалось также сбить четыре разведывательных беспилотника и вертолет Ми-8.