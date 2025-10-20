В пункте пропуска Краковец возможно замедление движения в связи с началом работы новой системы EES (Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 20 октября.

Там посоветовали учитывать задержки на пункте пропуска Краковец и по возможности выбирать менее загруженные направления.

EES — это новая автоматизированная ИТ-система для регистрации граждан третьих стран (включая Украину, которые не являются членами ЕС и не входят в Шенгенскую зону), путешествующих на короткий срок. Система создана для того, чтобы заменить штампы в паспорте при пересечении границы новой цифровой системой фиксации биометрических данных путешественников и данных о продолжительности их поездок.

Как отметили в ГПСУ, во время первого въезда в Шенгенскую зону граждане будут проходить расширенную регистрацию, которая включает фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев.

В дальнейшем при пересечении границы проверка будет проходить быстрее, поскольку данные автоматически будут сверяться с уже сохраненными в базе. Эта система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда граждан в и из стран, входящих в Шенгенскую зону.

Система EES должна повысить эффективность контроля на границе, фиксировать точный учет сроков пребывания иностранцев в ЕС и помочь противодействие незаконной миграции, отметили в ГПСУ.