На границе с Польшей возможно замедление движения из-за новых правил въезда в ЕС — ГПСУ

20 октября, 21:58
Поделиться:
В пункте пропуска Краковец возможно замедление движения в связи с началом работы новой системы EES (Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В пункте пропуска Краковец возможно замедление движения в связи с началом работы новой системы EES (Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

На границе с Польшей перед пунктом пропуска Краковец наблюдается скопление автомобилей. Это связано с началом работы новой цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES).

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 20 октября.

Там посоветовали учитывать задержки на пункте пропуска Краковец и по возможности выбирать менее загруженные направления.

Реклама

EES — это новая автоматизированная ИТ-система для регистрации граждан третьих стран (включая Украину, которые не являются членами ЕС и не входят в Шенгенскую зону), путешествующих на короткий срок. Система создана для того, чтобы заменить штампы в паспорте при пересечении границы новой цифровой системой фиксации биометрических данных путешественников и данных о продолжительности их поездок.

Читайте также:
Сегодня ЕС меняет правила въезда: повлияет ли это на безвиз для украинцев, какие данные будут собирать на границе, ждать ли очередей — обзор NV

Как отметили в ГПСУ, во время первого въезда в Шенгенскую зону граждане будут проходить расширенную регистрацию, которая включает фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев.

В дальнейшем при пересечении границы проверка будет проходить быстрее, поскольку данные автоматически будут сверяться с уже сохраненными в базе. Эта система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда граждан в и из стран, входящих в Шенгенскую зону.

Система EES должна повысить эффективность контроля на границе, фиксировать точный учет сроков пребывания иностранцев в ЕС и помочь противодействие незаконной миграции, отметили в ГПСУ.

Инфографика: NV
Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Евросоюз Польша Госпогранслужба Украины Пункт пропуска Украинско-польская граница ЕС Краковец ДПСУ въезд в ЕС Европейский союз

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies