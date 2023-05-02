В Украине заработал единый реестр пропавших без вести 2 мая, 10:56 После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество пропавших без вести военных и гражданских резко возросло (Фото:Max Kukurudziak/Unsplash)

Со вторника, 2 мая, в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести.

Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, в реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, особые приметы.

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Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими. Также там будут другие данные, способствующие розыску.

Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родственники смогут получить поддержку, подтверждающую статус пропавшего.

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На основании выписки родственники также смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

По словам Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко, наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную розыскную работу.

Она будет проводиться во взаимодействии с другими ведомствами.

По состоянию на апрель нынешнего года пропавшими без вести считаются около 7 тысяч военнослужащих. Количество пропавших без вести гражданских не называется.

По последним данным Офиса генпрокурора, среди пропавших без вести — 401 ребенок.



