Информация о военных и их родных. Какие данные вносятся в единый реестр военнообязанных и у кого будет доступ 26 января, 16:37 Мобилизация 2022 в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Новый порядок военного учета предполагает создание единого государственного реестра военнообязанных, призывников и резервистов. Юрист объяснил, что известно о данных, которые будут внесены в него.

В части 3 статьи 14 Закона О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрен доступ к таким государственным реестрам, как МВД, налоговой инспекции, Министерству образования и науки, судебным реестрам и данным офиса Генпрокурора. Постановление КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов предусматривает обновление Единого реестра военнообязанных в том числе из таких реестров:

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Единый государственный демографический реестр;

Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования;

Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах;

Ведомственная информационная система Государственной миграционной службы.

Адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рассказал NV, что известно о данных, которые будет хранить реестр и какой должна быть безопасность этих данных. В частности, пока нет достоверной информации от Министерства Обороны, как будет наполняться реестр.

Он подчеркнул, что организацию надлежащего функционирования системы военного учета обеспечивает Министерство обороны и утверждает порядок ведения единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов и техническое описание, сервис и все остальное.

«К сожалению, мы пока видим, что только было принято это постановление, даже месяц не прошел. Из того, о чем я общался с территориальными центрами комплектования, пока относительно этого реестра не приходилась информация, каким образом он будет наполняться и как будет осуществляться обмен данными, потому что все же должны быть защищены средства обмена информации. Пока нет данных по этому реестру. Все это в стадии разработки, как я понимаю», — объясняет он.

Верификация данных из реестров

Постановлением № 1493 от 30 декабря 2022 г. О проведении верификации некоторых реестровых данных утвержден перечень сверяемых реестров, данные и сроки отладки. Через несколько этапов в течение 3 февраля — 26 мая будет синхронизировано много личных данных, таких как место прописки, проживания, страховые данные, сведения о родителях и детях, контакты, реквизиты документов, которые предоставлялись в эти реестры.

Юрист напоминает, что вопрос доступа к реестру, в котором будет информация, его открытость и ответственность лиц, которые будут им пользоваться не урегулированы. Обычный работник ТЦК может получить данные и продать их любому, в том числе врагу.

«Хочу отметить вопрос защиты информации. Это очень серьезная информация, которую враг может получить. У нас есть удачные примеры разработки реестра деклараций. Кстати, меня еще интересует, какие данные будут открыты, а какие закрыты. То есть если реестр будет закрыт, чтобы было четко определено, кто может получить доступ и на каком уровне. Ибо если обычный работник ТЦК, который вчера пришел работать с этой системой, получил доступ к базе всей страны и сделал из нее выписку на несколько миллионов военнообязанных, а завтра это передал врагу, то это проблема, ведь там будут и телефоны людей, и данные об их родственниках и все остальное», ― подчеркнул Роман Лихачев.

Новые актуальные новости организации Единого государственного реестра военного учета военнообязанных, призывников и резервистов могут быть от Минобороны.