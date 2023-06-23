В Украине заработал Единый реестр оружия: что изменится 23 июня, 09:22 Единый реестр оружия заработал в Украине 23 июня (Фото:Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook)

В пятницу, 23 июня, в Украине заработал Единый реестр оружия.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram.

По его словам, теперь украинцы смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Также благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена.

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Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов, поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома и без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через Единое окно гражданина или же в магазине по продаже оружия.

Для получения более детальной информации в МВД создали тематический чат-бот.

Что изменится после появления Единого реестра оружия

Согласно инфографике, которую обнародовал Клименко, после внедрения Единого реестра оружия изменится следующее:

состоится переход разрешений в электронный формат

появится возможность подать документы онлайн через Единое окно гражданина или в специализированных магазинах торговли оружием

в будущем в приложении Дія будет отображаться информация об оружии и разрешениях

вместо существующих бумажных бланков разрешений будут формироваться выписки с QR-кодами

Единое окно гражданина даст возможность отслеживать данные о собственном оружии и разрешениях на него

Как будет происходить выдача разрешений на оружие

Глава МВД также рассказал, как теперь будет происходить выдача разрешения на владение оружием.

В электронном кабинете или через магазин формируется заявление с указанием всех необходимых документов и реквизитов. Затем заявление передается в органы полиции, происходит проверка в реестрах и базах данных.

Фото: МВД

После этого орган полиции принимает решение о выдаче разрешения. Затем документ отображается в Едином окне гражданина.

Фото: МВД

Ранее Клименко сообщал, что в Единый реестр будет внесено все оружие, которое есть на руках у украинцев, и оружие, которое поступит в Украину.