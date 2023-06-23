Единый реестр оружия: в течение первых часов запуска авторизовалось более 3,5 тысячи владельцев оружия

23 июня, 12:43
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Игорь Клименко (Фото:МВД)

Игорь Клименко (Фото:МВД)

После запуска Единого реестра оружия в Украине уже в течение первых трех часов авторизовалось более 3,5 тыс. граждан-владельцев оружия. Об этом сообщил министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Он добавил, что в среднем страницу Единого окна посещают по 500 пользователей одновременно, что подтверждает важность и долгожданность запуска реестра.

Клименко попросил не загружать систему запросами без острой необходимости.

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В пятницу, 23 июня, в Украине заработал Единый реестр оружия. Он предусматривает создание электронных кабинетов, поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома и без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через Единое окно гражданина или в магазине по продаже оружия.

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После внедрения Единого реестра оружия произойдет переход разрешений на него в электронный формат, появится возможность подать документы онлайн через Единое окно гражданина или в специализированных магазинах торговли оружием, в приложении Дія будет отображаться информация об оружии и разрешениях, а вместо имеющихся бумажных бланков разрешений будут формироваться выписки с QR-кодами.

Также Единое окно гражданина даст возможность отслеживать данные о собственном оружии и разрешениях на него

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Оружие МВД Украины Игорь Клименко

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