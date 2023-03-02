Декларирование 2023. Кого освободили от подачи декларации об имущественном положении и доходах 2 марта, 16:19 Кого в 2023 году освободили от подачи декларации об имущественном положении и доходах (Фото:Andrea Piacquadio/pexels)

Главное управление ГНС в Киеве информирует, что с 01 января 2023 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2022 года.

Согласно п. 179.4 ст. 179 Налогового кодекса Украины, налогоплательщики освобождаются от обязанности подачи налоговой декларации в следующих случаях:

1. Независимо от вида и суммы полученных доходов налогоплательщиками, которые:

являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц ( в том числе родителей) и/или государства по состоянию на конец отчетного налогового года;

в том числе родителей) и/или государства по состоянию на конец отчетного налогового года; находятся под арестом или задержаны или осуждены к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи декларации;

находятся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года;

находятся на срочной военной службе по состоянию на конец отчетного налогового года.

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2. Согласно п. 179.2 НКУ обязанность плательщика налога по представлению налоговой декларации считается исполненной и налоговая декларация не подается, если такой плательщик налога получал доходы:

от налоговых агентов, согласно разд. IV НКУ не включаются в общий месячный ( годовой) налогооблагаемый доход;

годовой) налогооблагаемый доход; исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного ( выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разд. IV НКУ;

выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разд. IV НКУ; от операций продажи ( обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с разд. IV НКУ не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или по которым при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с разд. IV НКУ;

обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с разд. IV НКУ не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или по которым при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с разд. IV НКУ; в виде объектов наследия, которые согласно разд. IV НКУ облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 НКУ.