Декларирование 2023. Кого освободили от подачи декларации об имущественном положении и доходах
Кого в 2023 году освободили от подачи декларации об имущественном положении и доходах (Фото:Andrea Piacquadio/pexels)
Главное управление ГНС в Киеве информирует, что с 01 января 2023 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2022 года.
Согласно п. 179.4 ст. 179 Налогового кодекса Украины, налогоплательщики освобождаются от обязанности подачи налоговой декларации в следующих случаях:
1. Независимо от вида и суммы полученных доходов налогоплательщиками, которые:
- являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства по состоянию на конец отчетного налогового года;
- находятся под арестом или задержаны или осуждены к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи декларации;
- находятся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года;
- находятся на срочной военной службе по состоянию на конец отчетного налогового года.
2. Согласно п. 179.2 НКУ обязанность плательщика налога по представлению налоговой декларации считается исполненной и налоговая декларация не подается, если такой плательщик налога получал доходы:
- от налоговых агентов, согласно разд. IV НКУ не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
- исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разд. IV НКУ;
- от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с разд. IV НКУ не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или по которым при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с разд. IV НКУ;
- в виде объектов наследия, которые согласно разд. IV НКУ облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 НКУ.