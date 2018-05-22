Единственный выживший после отравления алкоголем в Борисполе сбежал из больницы

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В результате отравления алкоголем в Борисполе погибли шесть человек
Фото: kiev-news.com

В результате отравления алкоголем в Борисполе погибли шесть человек

Из Бориспольской районной больницы сбежал мужчина, который выжил после массового отравления суррогатным алкоголем.

Об этом со ссылкой на медиков передает ТСН.

Врачам пациент успел рассказать, что зовут его Юрий.

По словам мужчины, он позже всех присоединился к компании, распивавшей контрафактный алкоголь.

При этом он отметил, что выпивку принесла одна из погибших женщин, с которой он знаком не был.

В то же время, где именно она приобрела алкоголь, пока не известно.  

Согласно мнению врачей, мужчина выжил, потому что присоединился к компании уже выпившим, и его доза этила в крови смешалась с выпитым метилом, что уменьшило его концентрацию и влияние на здоровье.

Ранее сообщалось, что в Борисполе в результате отравления алкоголем умерли шесть человек, еще один был госпитализирован.

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