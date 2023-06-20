Единовременная денежная помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: кто и сколько получит 20 июня, 12:37 Подтопление в Голой Пристани на Херсонщине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Для поддержки украинцев, пострадавших в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, из государственного бюджета Украины выделено более 564 млн гривен на выплату единовременной материальной денежной помощи.

Об этом сообщили в Минсоцполитики Украины.

Кто получит 5 тысяч гривен

Каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит 5 тыс. грн за счет средств резервного фонда госбюджета.

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Пострадавшими признаются те лица, которые на момент возникновения чрезвычайной ситуации:

— проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей. Перечень населенных пунктов, расположенных в районах подтоплений вместе с перечнем улиц и адресов (по возможности) утверждается Николаевской и Херсонской областными военными администрациями;

— переместились после 6 июня 2023 года с временно оккупированных российской федерацией территорий Николаевской и Херсонской областей, которые расположены в районах подтоплений указанных регионов.

Как получить помощь

В министерстве отметили, что назначение материальной денежной помощи будет осуществляться органами социальной защиты населения. Чтобы получить помощь, пострадавшему достаточно подать соответствующее заявление.

Из документов необходимо предъявить:

— документ, удостоверяющий личность, или является Документ;

— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— для детей — свидетельство о рождении ребенка или е-свидетельство о рождении. Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей.

В то же время заявление о предоставлении материальной денежной помощи лицу, признанному судом недееспособным, может подавать его законный представитель или уполномоченное лицо органа опеки и попечительства.

Если документы были потеряны, человек может предъявить их скан- или фотокопии или используются сведения из Единого государственного демографического реестра и других государственных информационных ресурсов.

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо не позднее, чем до 31 августа 2023 года (включительно).

Где можно получить помощь

Получить средства можно будет через АО Укрпочта или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Кроме этого, назначение единовременной выплаты не будет осуществляться тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как ВПЛ и получают ежемесячную денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.

Те граждане, имущество которых было повреждено в результате подрыва плотины на Каховской ГЭС, также будут иметь право на получение компенсации от государства в рамках программы єВідновлення.