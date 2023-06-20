Единовременная денежная помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: кто и сколько получит
Подтопление в Голой Пристани на Херсонщине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Для поддержки украинцев, пострадавших в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, из государственного бюджета Украины выделено более 564 млн гривен на выплату единовременной материальной денежной помощи.
Об этом сообщили в Минсоцполитики Украины.
Кто получит 5 тысяч гривен
Каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит 5 тыс. грн за счет средств резервного фонда госбюджета.
Пострадавшими признаются те лица, которые на момент возникновения чрезвычайной ситуации:
— проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей. Перечень населенных пунктов, расположенных в районах подтоплений вместе с перечнем улиц и адресов (по возможности) утверждается Николаевской и Херсонской областными военными администрациями;
— переместились после 6 июня 2023 года с временно оккупированных российской федерацией территорий Николаевской и Херсонской областей, которые расположены в районах подтоплений указанных регионов.
Как получить помощь
В министерстве отметили, что назначение материальной денежной помощи будет осуществляться органами социальной защиты населения. Чтобы получить помощь, пострадавшему достаточно подать соответствующее заявление.
Из документов необходимо предъявить:
— документ, удостоверяющий личность, или является Документ;
— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
— для детей — свидетельство о рождении ребенка или е-свидетельство о рождении. Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей.
В то же время заявление о предоставлении материальной денежной помощи лицу, признанному судом недееспособным, может подавать его законный представитель или уполномоченное лицо органа опеки и попечительства.
Если документы были потеряны, человек может предъявить их скан- или фотокопии или используются сведения из Единого государственного демографического реестра и других государственных информационных ресурсов.
Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо не позднее, чем до 31 августа 2023 года (включительно).
Где можно получить помощь
Получить средства можно будет через АО Укрпочта или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.
Кроме этого, назначение единовременной выплаты не будет осуществляться тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как ВПЛ и получают ежемесячную денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.
Те граждане, имущество которых было повреждено в результате подрыва плотины на Каховской ГЭС, также будут иметь право на получение компенсации от государства в рамках программы єВідновлення.