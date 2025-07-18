ОГД для военных: сколько времени после потери трудоспособности есть для обращения

Законодательство Украины меняет правила получения единовременной денежной помощи для военных и их семей. NV узнал, какие сроки обращения после потери трудоспособности и порядок выплат в случае гибели, в частности тех, кто находился в плену.

Что такое единовременная денежная помощь и от чего зависит сумма

Единовременное пособие в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве (далее — единовременное пособие), — гарантированная государством выплата, осуществляемая лицам, которые согласно Закону Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей имеют право на ее получение.

Установлено, что размер единовременной денежной помощи в период действия военного положения не может составлять менее 15 миллионов гривен.

Как говорится в пояснительной записке закона13168, в то же время практика по выплате единовременного денежного пособия в период действия военного положения семьям военнослужащих, погибших (умерших), находясь в плену, свидетельствует о разной подход уполномоченных органов к определению суммы таких выплат. В частности, в случае смерти от ранения (контузии, травмы, увечья) — 15 миллионов гривен, а в случае смерти военнослужащих, хотя и во время пребывания в плену, но в результате заболевания — единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Что изменится в отношении выплат

Законопроектом предусмотрено:

увеличение срока с 3-х месяцев до одного года, в течение которого лицо, уволенное с военной службы, имеет право обратиться за назначением и выплатой единовременного денежного пособия в случае частичной потери трудоспособности без установления ему инвалидности вследствие получения ранения ( контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы ( изменения в п. 2 статьи 16 Закона)

контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы изменения в п. 2 статьи 16 Закона) внесены уточнения относительно получения денежной помощи, выплачиваемой в случае гибели ( смерти) военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы в размере 15 миллионов гривен в отношении военнослужащих, погибших ( умерших) во время пребывания в плену ( изменения в п. 3 статьи 16−2 Закона).

В подпункте б пункта 1 статьи 16−2 определено, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере: