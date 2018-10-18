Единая поместная церковь. Почему православные верующие Московского патриархата против и сколько таких в Украине

Более половины украинцев положительно относятся к идее создания в стране единой поместной церкви. Подробности - в сюжете Радио НВ.

Поддерживают автокефалию треть прихожан Московского патриархата, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг. 54% опрошенных выступают за создание в Украине единой поместной церкви, сообщил руководитель Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

Противоположного мнения - 19% опрошенных. Столько же людей высказались безразлично к созданию поместной церкви. В вопросе отношения к автокефалии просматриваются и некоторые политические аспекты, отметил Антипович.

"Почти каждый пятый украинец не поддерживает эту идею. Четко прослеживается категория, которая является противником этого решения - люди, профессионально относящиеся к Московскому патриархату, и те, кто госуют за бело-синий лагерь", - сказал Антипович.

Более трети участников исследования считают, что создание единой поместной церкви объединит Украину. Почти каждый пятый утверждает, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества.

Какую церковь хотят украинцы

Высокий уровень поддержки единой поместной церкви на западе страны - почти 70%. И в центре - почти 60%. В то же время на юге Украины сторонников этой инициативы не менее 45%, а на востоке - почти 40%.

В юго-восточных областях, в отличие от остальной части страны, относительно большее количество тех, кто равнодушно или отрицательно относится к этой теме.

Среди атеистов автокефалию поддерживают почти 30%

Среди прихожан Украинской греко-католической церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата уровень поддержки идеи единой поместной церкви составляет более 75%.

Наибольшее сопротивление идея поместной церкви имеет среди прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, где больше половины выражают негативное отношение. Несмотря на это, 28% прихожан Московского патриархата благосклонно относятся к автокефалии.

Среди прихожан Киевского и Московского патриархата одинаковое количество тех, кому безразлично создание автокефалии. Таких по 10% в каждой конфессии. Среди атеистов автокефалию поддерживают почти 30%.

Треть опрошенных считают, что возглавить единую поместную церковь должен патриарх Филарет. 7% считают, что главой должен стать митрополит Онуфрий МП. 3% голосуют за митрополита Макария УАПЦ.

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Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября. Было опрошено 2000 человек методом формализованного интервью.

Большой показатель

Позицию верующего больше определяют взгляды его священника, отметил политический эксперт Константин Матвиенко. Среди прихожан Московского патриархата поддержку автокефалии, по его мнению, могут выразить больше людей, чем по результатам опроса.

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Поддержка автокефалии более чем половиной опрошенных - это весомый показатель, считает Матвиенко. Ведь Украина - многоконфессиональная страна. Наибольшее количество опрошенных идентифицируют себя с Киевским патриархатом, хотя он имеет на территории Украины меньше парафий, чем московский патриархат, подчеркнул политический эксперт.

В эфире Радио НВ в программе Напіввечір обсуждали возможные последствия создания единой поместной православной церкви. По результатам опроса, проведенного среди слушателей, более 57% заявили, что это приведет к объединению украинского общества.

39% заявили, что к расколу. Почти 3,5% слушателей уверены, что это не будет иметь последствий для общества.