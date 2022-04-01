ВСУ уничтожили под Авдеевкой итальянца, воевавшего на стороне оккупантов 1 апреля, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Эди Онгаро умер в результате взрыва ручной гранаты (Фото:ANSA)

Военнослужащие ВСУ ликвидировали под Авдеевкой Донецкой области гражданин Италии Эди Онгаро по кличке «Бозамбо», который с 2015 года воевал на стороне российских оккупантов.

Об этом со ссылкой на его близкого друга сообщает агентство ANSA.

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Согласно имеющимся данным, 46-летний житель Венеции умер в результате осколочных ранений, полученных из-за взрыва гранаты.

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В Украину Онгаро прибыл после бегства из Италии, где против него было открыто уголовное дело за драку в баре.

Отправившись на Донбасс, он вступил в прокремлевскую террористическую организацию «ДНР» и воевал против украинских военных в составе банды Призрак.

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