ВСУ уничтожили под Авдеевкой итальянца, воевавшего на стороне оккупантов

1 апреля, 11:57
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Эди Онгаро умер в результате взрыва ручной гранаты (Фото:ANSA)

Эди Онгаро умер в результате взрыва ручной гранаты (Фото:ANSA)

Военнослужащие ВСУ ликвидировали под Авдеевкой Донецкой области гражданин Италии Эди Онгаро по кличке «Бозамбо», который с 2015 года воевал на стороне российских оккупантов.

Об этом со ссылкой на его близкого друга сообщает агентство ANSA.

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Согласно имеющимся данным, 46-летний житель Венеции умер в результате осколочных ранений, полученных из-за взрыва гранаты.

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В Украину Онгаро прибыл после бегства из Италии, где против него было открыто уголовное дело за драку в баре.

Отправившись на Донбасс, он вступил в прокремлевскую террористическую организацию «ДНР» и воевал против украинских военных в составе банды Призрак.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс ДНР Донецкая область Российская агрессия Италия Авдеевка Война России против Украины

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