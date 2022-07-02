Глава МИД Латвии затроллил Захарову за ее истерику из-за решения ЮНЕСКО касательно украинского борща

2 июля, 14:21
Эдгар Ринкевич призвал Захарову смириться с тем, что борщ — украинское национальное блюдо (Фото:МИД РФ)

Эдгар Ринкевич призвал Захарову смириться с тем, что борщ — украинское национальное блюдо (Фото:МИД РФ)

В Министерстве иностранных дел Латвии решили потроллить спикера МИД РФ Марию Захарову, которая разразилась истерикой из-за внесения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Скандальная представительница российской дипломатии попыталась доказать, что украинское национальное блюдо якобы как-то связано с Россией.

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Для этого она решала поиграть у себя в Twitter в «историка».

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В качестве аргумента в пользу своей теории Захарова привела заметки данцигского купца, из которых следует, что борщ — это блюдо жителей Киева.

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В свою очередь глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич призвал ее смириться с решением ЮНЕСКО, напомнив о поговорке, которую глава кремлевского режима Владимир Путин использовал, пытаясь запугать Украину перед полномасштабным российским вторжением.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал он у себя в Twitter, комментируя возмущение Захаровой по поводу украинского происхождения борща.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1543118456207417345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1543118456207417345%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F07%2F2%2F7142462%2F
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия МИД России Латвия Троллинг Эдгар Ринкевичс Мария Захарова Борщ ЮНЕСКО Война России против Украины

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