Бойцы 10-й бригады Эдельвейс отбили у россиян часть территории под Бахмутом — видео штурма 19 мая, 11:19 Кадры штурма спецподразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс (Фото:Скриншот видео/10 отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс/Facebook)

10-я отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс смогла отбить около 4 кв. км территории на Бахмутском направлении и показала, как проводила контрнаступательные действия.

Видео боя одного из спецподразделений опубликовали в пятницу, 19 мая.

В бригаде заявили, что штурм обеспечивали:

артподготовка;

применение тяжело и легкобронированной техники;

профессиональная штурмовая группа, действия которой обеспечили успех операции.

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«В результате профессиональных и слаженных действий подразделения удалось отбить около четырех квадратных километров территории возле Бахмута. Это яркий пример идеального взаимодействия внутри подразделения и полного доверия командиру», — говорится в сообщении.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.