Пересечение границы на легковом авто: с июня водители смогут записаться в очередь онлайн

Минразвития планирует в июне запустить систему еЧерга для легковых автомобилей (Фото: pexels.com)

Министерство развития общин и территорий планирует запустить электронную систему еЧерга для пересечения границы легковыми автомобилями в июне этого года. Записаться можно будет через Дію, сайт и мобильное приложение.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в понедельник, 20 апреля.

Он сообщил, что ведомство начинает обновление сервиса, которое предусматривает два направления: запуск электронной очереди для легковых авто и новые функции для грузовиков и автобусов.

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Кулеба говорит, что Минразвития планирует запустить систему еЧерга для пересечения границы легковыми авто уже в июне.

«Для граждан это означает, что запись в очередь для пересечения границы легковым автомобилем станет доступной через Дію, сайт и мобильное приложение еЧерги. Воспользоваться сервисом смогут как украинцы, так и иностранцы», — отметил вице-премьер.

Он рассказал, что отдельно министерство запустит автоматическую проверку страхового полиса Зеленая карта для всех типов транспорта.

Также Минразвития планирует упорядочить систему приоритетного проезда: провести интеграцию с таможенными документами Т1 и книжками МДП, а также обеспечить приоритет для авторизованных экономических операторов.

По словам Кулебы, следующий этап — расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса.