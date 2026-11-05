«Это не только проблема Украины». Президент ЕБРР заявила о нехватке средств для ремонта саркофага на ЧАЭС

В ЕБРР заявили о нехватке средств на ремонт укрытия ЧАЭС (Фото: МВД)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) столкнулся с дефицитом в 500 млн евро, необходимых для экстренного ремонта защитного сооружения Чернобыльской атомной электростанции . Без международного финансирования повреждения могут привести к коррозии инфраструктуры под укрытием и осложнить обращение с радиоактивными материалами.

Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью изданию Politico 4 ноября 2026 года.

Банк ищет средства для восстановления Нового безопасного конфайнмента — гигантской стальной конструкции, возведенной над остатками разразившегося в 1986 году четвертого реактора ЧАЭС. Сооружение защищает разрушенный реактор и обеспечивает безопасное обращение с радиоактивными материалами.

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В феврале 2025 года конфайнмент повредил удар российского беспилотника. По оценкам ЕБРР, восстановление защитной конструкции будет стоить около 500 млн. евро. В то же время, технические оценки необходимых работ еще продолжаются.

«Это не только проблема Украины. Каждый должен быть обеспокоен ядерной безопасностью по всему миру», — заявила Рено-Бассо.

По словам президента ЕБРР, на данный момент непосредственной опасности со стороны Чернобыльской АЭС нет. Однако повреждение необходимо устранить до 2030 года.

Если ремонт не провести вовремя, влага может повлечь за собой коррозию инфраструктуры под защитной аркой. В результате управление радиоактивными материалами станет гораздо сложнее и дороже.

В то же время Рено-Бассо отметила, что в будущем расходы по устранению повреждений Чернобыльской АЭС можно будет попытаться возместить за счет военных репараций России.

Удар дроном РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС — что известно

В ночь на 14 февраля 2025 года российский дрон с фугасной боевой частью попал в крышу Нового безопасного конфайнмента, защищающего разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. В результате удара конструкция была повреждена, возник пожар.

МАГАТЭ подтвердило взрывы на территории станции, однако в своем заявлении не упомянуло Россию.

Ликвидация пожара продолжалась несколько недель. 20 февраля ГСЧС сообщила об использовании беспилотников с тепловизорами для постоянного контроля ситуации и выявления возможных новых очагов возгорания.

7 марта на Чернобыльской АЭС полностью ликвидировали чрезвычайную ситуацию, возникшую в результате удара российского беспилотника.

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27 апреля 2026 г. Украина и ЕБРР договорились о выделении 30 млн евро на первый этап восстановления защитного сооружения Чернобыльской АЭС.