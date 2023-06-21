Только по электронному рецепту. С 1 июля изменяются правила отпуска препаратов по программе Доступні ліки 21 июня, 10:15 По программе Доступні ліки украинцы могут получить препараты бесплатно (Фото:Роберто Сорин / unsplash)

С 1 июля медицинские препараты по программе Доступні ліки будут отпускаться только по электронному рецепту.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Какие препараты доступны по программе Доступні ліки

По программе Доступні ліки украинцы могут получить бесплатно или с частичной доплатой препараты по направлениям:

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— сердечно-сосудистые заболевания;

— диабет II типа;

— хронические заболевания нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхиальная астма);

— инсулинозависимый и несахарный диабет;

— болезнь Паркинсона;

— нарушения психики и поведения;

— эпилепсия;

— иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплационном периоде.

Электронные рецепты вернут везде, кроме зоны боевых действий

В начале полномасштабной войны правительство разрешило выписывать и отпускать Доступні ліки по бумажному рецепту для беспрепятственного доступа к жизненно необходимым лекарствам. Но недавно правительство вернуло требования довоенного состояния.

По-прежнему бумажными рецептами могут пользоваться украинцы, проживающие в зоне активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

На остальной территории Украины электронная система здравоохранения работает стабильно, поэтому врачи могут создавать электронные рецепты, а пациенты погашать их в аптеках.

Также по просьбе пациента врач может распечатать информационную справку, содержащую информацию о рецепте. Это позволит людям, которые имеют сложности в пользовании телефоном, и в дальнейшем пользоваться программой Доступні ліки.