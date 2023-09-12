Решение за президентом. Глава Рады подписал закон о восстановлении е-декларирования 12 сентября, 10:09 Закон призвали ветировать (Фото:НАПК)

Во вторник, 12 сентября, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о восстановлении электронного декларирования и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Обновлено. Зеленский наложил вето на закон об электронном декларировании.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Ждем быстрой реакции президента в виде технического вето и исправления правки об открытии деклараций сразу», — подчеркнул Железняк.

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По его данным, по графику это должно произойти на этой неделе, а уже в сентябре Рада изменит текст закона, чтобы декларации были публичными.

Кроме того, Железняк добавил, что на подпись Зеленскому уже отправили закон № 9587-д. В нем есть правка, которая позволяет чиновникам в случае уплаты штрафа не быть внесенными в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

5 сентября Верховная Рада приняла законопроект о восстановлении электронного декларирования. Решение поддержали 329 нардепов. При этом главная правка № 371 об открытии деклараций не набрала достаточно голосов — если президент подпишет законопроект, информация о состоянии чиновников и депутатов будет закрытой еще год.

В Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект в действующей редакции не делает возможным контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендациям постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПК призвал Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после этого сказал, что реестр будет автоматически открыт через год, а декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех желающих. По его словам, гибридный формат декларирования утвердили по просьбе декларантов, которые живут на прифронтовых территориях и родственники которых могут быть в опасности.

В то же время глава государства заявил, что примет решение, ветировать ли законопроект о е-декларировании, после консультаций с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

6 сентября на сайте президента появилась петиция с требованием применить вето к принятому законопроекту о е-декларировании и открыть реестр имущественных деклараций чиновников. Петиция за три часа набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом Украины.