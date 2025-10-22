Olympic Dreams в Японии: итоги трёхлетнего сотрудничества и 5-го кемпа дзюдо
Olympic Dreams
Почти месяц длился в Японии 28-й международный учебно-тренировочный лагерь Olympic Dreams, который стал уже пятым в этой стране. В нём участвовали юные украинские дзюдоисты — члены национальной сборной Украины, представители олимпийского резерва, продолжающие тренировки во время войны.
Сбор проходил в трёх префектурах — в Токио, в легендарном Kodokan Judo Institute, месте, где в 1882 году мастер Дзигоро Кано основал современное дзюдо; в Tokai University и Tenri University в городе Тенри (префектура Нара), а также в Национальном тренировочном центре в префектуре Сидзуока.
Программа включала тренировки с ведущими японскими сенсеями и олимпийскими чемпионами, обмен опытом в лучших учебных заведениях Японии, мастер-классы по каллиграфии, посещение культурных достопримечательностей и национальных святынь.
По личной инициативе Анатолия Бойко участники кемпа также успели посетить украинский павильон «Not For Sale» на Всемирной выставке Expo 2025 Osaka, где Украина представила такие ценности, как свобода, достоинство, жизнь и независимость. Для спортсменов это стало напоминанием о том, ради чего они тренируются — чтобы прославлять Украину на мировой арене.
Спорт как язык дипломатии
Традиционно подведение итогов большого тренировочного кемпа прошло во Всеяпонской федерации дзюдо при участии её вице-президента Соя Наказато (Soya Nakazato), Посла Украины в Японии Юрия Лутовинова и мецената проекта Olympic Dreams Анатолия Бойко.
Особенным подарком от Украины стало вручение Всеяпонской федерации дзюдо (AJJF) 3D-проекта памятника Дзигоро Кано «Хаджиме» и его позолоченной миниатюры.
Автор скульптуры — украинский художник Сергей Болдов, который сам занимался дзюдо и создал проект к 165-й годовщине со дня рождения основателя этого боевого искусства. Подарок символизирует благодарность украинского народа за поддержку и уважение к общим ценностям.
Международное сотрудничество и спортивное будущее Украины
Проект Olympic Dreams стал важной частью системной работы по сохранению спортивного потенциала Украины во время войны. Его поддерживают Министерство молодежи и спорта Украины, Федерация дзюдо Украины, НОК Украины и зарубежные партнеры.
Единство федераций — путь к новым победам
Совместная работа украинской и японской федераций дзюдо — это не только спортивное, но и культурное сотрудничество, углубляющее взаимопонимание между странами.
Olympic Dreams — система, воспитывающая победителей
Проект реализуется с 2022 года Благотворительным фондом «Майбутнє — дітям» и уже объединил десятки стран, сотни тренеров и тысячи спортсменов. Его главная цель — дать украинским детям возможность тренироваться в безопасных условиях и не терять веру в своё будущее.
Сразу после этой поездки, в декабре 2025 года, запланирован уже шестой тренировочный сбор для украинских спортсменов в Японии.
Организаторы выражают искреннюю благодарность всем, кто помог реализовать кемп:
All Japan Judo Federation, Japan Sports Agency, Japan Olympic Committee, Посольству Украины в Японии, Министерству молодежи и спорта Украины, Федерации дзюдо Украины, Благотворительному фонду «Майбутнє — дітям», команде проекта и его инициатору Анатолию Бойко.