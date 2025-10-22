Почти месяц длился в Японии 28-й международный учебно-тренировочный лагерь Olympic Dreams, который стал уже пятым в этой стране. В нём участвовали юные украинские дзюдоисты — члены национальной сборной Украины, представители олимпийского резерва, продолжающие тренировки во время войны.

Сбор проходил в трёх префектурах — в Токио, в легендарном Kodokan Judo Institute, месте, где в 1882 году мастер Дзигоро Кано основал современное дзюдо; в Tokai University и Tenri University в городе Тенри (префектура Нара), а также в Национальном тренировочном центре в префектуре Сидзуока.

Программа включала тренировки с ведущими японскими сенсеями и олимпийскими чемпионами, обмен опытом в лучших учебных заведениях Японии, мастер-классы по каллиграфии, посещение культурных достопримечательностей и национальных святынь.

Фото: Команда проекта была лично приглашена на официальную встречу со Спортивным агентством Японии во главе с ее генеральным директором Момии Кейко (Momii Keiko)

По личной инициативе Анатолия Бойко участники кемпа также успели посетить украинский павильон «Not For Sale» на Всемирной выставке Expo 2025 Osaka, где Украина представила такие ценности, как свобода, достоинство, жизнь и независимость. Для спортсменов это стало напоминанием о том, ради чего они тренируются — чтобы прославлять Украину на мировой арене.

Фото: В украинском павильоне «Not For Sale» на Всемирной выставке Expo 2025 Osaka

Спорт как язык дипломатии

Традиционно подведение итогов большого тренировочного кемпа прошло во Всеяпонской федерации дзюдо при участии её вице-президента Соя Наказато (Soya Nakazato), Посла Украины в Японии Юрия Лутовинова и мецената проекта Olympic Dreams Анатолия Бойко.

«Olympic Dreams стал ярким примером того, как спорт становится языком дипломатии. Наши юные дзюдоисты — послы Украины в мире спорта, демонстрирующие силу духа, настойчивость и несокрушимость нашей нации. Мы искренне благодарны японской стороне за дружбу, партнерство и честь тренироваться в местах, где зародилась история дзюдо», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Юрий Лутовинов.

Фото: Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко и Посол Украины в Японии Юрий Лутовинов у Kodokan Judo Institute

Особенным подарком от Украины стало вручение Всеяпонской федерации дзюдо (AJJF) 3D-проекта памятника Дзигоро Кано «Хаджиме» и его позолоченной миниатюры.

Фото: Генеральный секретарь Olympic Dreams Александра Старкова, вице-президент AJJF Соя Наказато (Soya Nakazato), меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко, Посол Украины в Японии Юрий Лутовинов, СЕО Olympic Dreams Александра Новикова

Автор скульптуры — украинский художник Сергей Болдов, который сам занимался дзюдо и создал проект к 165-й годовщине со дня рождения основателя этого боевого искусства. Подарок символизирует благодарность украинского народа за поддержку и уважение к общим ценностям.

Международное сотрудничество и спортивное будущее Украины

Проект Olympic Dreams стал важной частью системной работы по сохранению спортивного потенциала Украины во время войны. Его поддерживают Министерство молодежи и спорта Украины, Федерация дзюдо Украины, НОК Украины и зарубежные партнеры.

Фото: Генеральный секретарь Olympic Dreams Александра Старкова, технический директор проекта Карен Балаян, меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко, Посол Украины в Японии Юрий Лутовинов, СЕО Olympic Dreams Александра Новикова

«Поддержка Японии через спорт — важный фактор укрепления позиций Украины на международной арене. Благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами наши юные спортсмены могут тренироваться в безопасных условиях, перенимать лучший опыт и готовиться к будущим соревнованиям. Такие инициативы — это не только инвестиция в развитие олимпийского резерва, но и реальный вклад в повышение авторитета Украины в мире», — считает заместитель Министра молодежи и спорта Украины Алексей Никитенко.

Единство федераций — путь к новым победам

Совместная работа украинской и японской федераций дзюдо — это не только спортивное, но и культурное сотрудничество, углубляющее взаимопонимание между странами.

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк отметил: «Участие украинских спортсменов в тренировках в Японии — это не только развитие мастерства, но и глубокая школа ценностей, лежащих в основе дзюдо: уважение, взаимопомощь, самосовершенствование. Мы искренне благодарны партнёрам из All Japan Judo Federation за поддержку, открытость и доброжелательное отношение к украинской команде, а также проекту Olympic Dreams — за весомый вклад в укрепление сотрудничества между нашими федерациями и дружеских связей между Украиной и Японией».

Olympic Dreams — система, воспитывающая победителей

Проект реализуется с 2022 года Благотворительным фондом «Майбутнє — дітям» и уже объединил десятки стран, сотни тренеров и тысячи спортсменов. Его главная цель — дать украинским детям возможность тренироваться в безопасных условиях и не терять веру в своё будущее.

Сразу после этой поездки, в декабре 2025 года, запланирован уже шестой тренировочный сбор для украинских спортсменов в Японии.

Фото: Александра Старкова, Александра Новикова, Юрий Лутовинов, Соя Наказато (Soya Nakazato), Анатолий Бойко, Карен Балаян и спортсмены Olympic Dreams во Всеяпонской федерации дзюдо

«Наш проект существует уже более трёх лет и представлен в 12 странах мира, но Япония занимает особое место — не только в проекте, но и в наших сердцах. Мы чувствуем поддержку японских друзей, их сильное плечо, которое они подставляют украинскому дзюдо в трудные времена, — подчеркнул инициатор и меценат проекта Анатолий Бойко. — Наши атлеты имеют возможность тренироваться бок о бок с японскими спортсменами, учиться у них мудрости, воспитанности, дисциплине и вере в себя, что превращается в реальные спортивные результаты — и при этом делиться с ними частицей украинской культуры».

Фото: Мужская тренировка украинской команды в школе Adachi Gakuen (Токио, Япония) с участием Анатолия Бойко

Организаторы выражают искреннюю благодарность всем, кто помог реализовать кемп:

All Japan Judo Federation, Japan Sports Agency, Japan Olympic Committee, Посольству Украины в Японии, Министерству молодежи и спорта Украины, Федерации дзюдо Украины, Благотворительному фонду «Майбутнє — дітям», команде проекта и его инициатору Анатолию Бойко.