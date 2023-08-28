Стало известно, где и когда состоится прощание с погибшим пилотом Джусом
Известный летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус погиб во время авиакатастрофы в Житомирской области (Фото:_juicefighter_/Twitter)
Прощание с погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области летчиком Андреем Пильщиковым с позывным Джус состоится во вторник, 29 августа, в Киеве.
Об этом сообщила девушка пилота Мелания Подоляк.
Церемония прощания пройдет в Патриаршем соборе Воскресения Христового УГКЦ в 11:00.
«Проститься с Джусом и поддержать его маму и близких можно будет завтра, в 11:00, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5», — уточнила она.
25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.
Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.
Сейчас идет расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушение при организации совершения полетов.
Джус (Андрей Пильщиков) летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации.
Он участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения.
В 2022 году Джус в составе украинской делегации встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, просил предоставить ПВО и современные самолеты, чтобы закрыть украинское небо.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что пилот был главным двигателем адвокационной группы, которая продвигала решение по поставкам современных истребителей F-16 Украине.