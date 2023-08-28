Стало известно, где и когда состоится прощание с погибшим пилотом Джусом 28 августа, 15:16 Известный летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус погиб во время авиакатастрофы в Житомирской области (Фото:_juicefighter_/Twitter)

Прощание с погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области летчиком Андреем Пильщиковым с позывным Джус состоится во вторник, 29 августа, в Киеве.

Об этом сообщила девушка пилота Мелания Подоляк.

Церемония прощания пройдет в Патриаршем соборе Воскресения Христового УГКЦ в 11:00.

«Проститься с Джусом и поддержать его маму и близких можно будет завтра, в 11:00, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5», — уточнила она.

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25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

Сейчас идет расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.

Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушение при организации совершения полетов.

Джус (Андрей Пильщиков) летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации.

Он участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения.

В 2022 году Джус в составе украинской делегации встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, просил предоставить ПВО и современные самолеты, чтобы закрыть украинское небо.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что пилот был главным двигателем адвокационной группы, которая продвигала решение по поставкам современных истребителей F-16 Украине.