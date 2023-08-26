«Сделаю, как обещала». Волонтер Подоляк опубликовала совместное фото в память о погибшем Джусе 26 августа, 18:44 Легендарный украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным Джус (Фото:_juicefighter_/Twitter)

В субботу, 26 августа, когда официально стало известно о гибели украинского пилота истребителя с позывным Джус, волонтер Мелания Подоляк обнародовала фото с легендарным летчиком.

Об этом она написала в своем микроблоге в X (Twitter).

«Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я все сделаю, как обещала», — написала Подоляк и разместила совместное фото с Джусом.

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Мелания Подоляк является известной общественной деятельницей в Украине. Она сотрудничает с благотворительным фондом Сергея Притулы, помогает в сборах для военнослужащих. До недавнего времени вела свой Youtube канал, где обсуждала политические вопросы в Украине. С началом полномасштабного вторжения РФ, Подоляк записывала видео для западной аудитории, часто рассказывала для мировых медиа о преступлениях российских оккупантов.

В субботу, 26 августа, в соцсетях и СМИ сообщили о гибели пилота 40-й тактической истребительной бригады с позывным Джус.

Позже командование Воздушных Сил ВСУ официально подтвердило о смерти военнослужащего, которая произошла накануне в Житомирской области после столкновения учебно-учебных самолетов L-39.