Джордж Буш — младший: Украина способна победить Россию и должна получить для этого все необходимое 26 мая, 20:33 Экс-президент США обратился к участникам форума через видеосвязь (Фото:КБФ)

Украина может победить в войне, которую начала Россия, и мир должен сделать для этого все возможное. Об этом сказал 43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш — младший в видеообращении к участникам 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

«Украина хочет быть свободной и самостоятельно определять свое будущее. И так будет. Уверен, что Украина может победить Россию», — сказал он.

Буш отметил, что мир внимательно следит за борьбой украинцев.

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«Мир также наблюдает, какие шаги делаем все мы. В Институте Буша мы призываем предоставить вам всю необходимую помощь для победы в этой войне», — подчеркнул 43-й президент США.

Он также выразил соболезнования всем тем, кто потерял родных из-за российского вторжения.

«Эта война принесла ужасные потери вашей нации и вашему народу. Но вы победите. Мы чрезвычайно вдохновлены духом украинского народа», — резюмировал Джордж Буш — младший.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.