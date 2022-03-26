«Вопрос от нашего друга». Джонсон продолжил законченную пресс-конференцию, чтобы украинский журналист задал вопрос 26 марта, 11:08 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжил уже законченную пресс-конференцию, чтобы украинский журналист Ростислав Демчук смог задать ему свой вопрос.

Об этом журналист рассказал в своем Facebook.

По его словам, Джонсон выступил с речью в поддержку Украины, после чего сам модерировал пресс-конференцию. Демчук не заметил, что, чтобы задать вопрос лидеру Великобритании, нужно отметиться в списке журналистов.

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Поэтому когда список фамилий из списка был исчерпан, Джонсон сказал, что пресс-конференция завершилась.

"И здесь я ему говорю: "Эх, Борис! Жаль, что ты забыл своего давнего украинского друга и коллегу. Мы ведь вместе работали в одном офисе в Брюсселе и пиво пили в ирландском пабе. Не узнаешь?". Джонсон подходит поближе и выкрикивает: "О, боже мой! Расти, да ты такой седой... Все, по местам. Вопрос от нашего украинского друга", - рассказывает Демчук.

Журналист расспросил Джонсона о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи.

Премьер Великобритании рассказал, что его страна предоставляет Украине антибатарейные комплексы по уничтожению дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь.

Турция доставит еще партию Байракторов в Украину, а также мощные колесные тягачи с платформами, на которые британская дальнобойная артиллерия будет грузиться и развозиться на нужные места дислокации.

"Я поблагодарил. Мы пожали друг другу руки и договорились оставаться на связи. И все это транслировалось на всех мониторах штаб-квартиры НАТО. Вот так хайпанул! Сам этого не ожидал", - пишет Демчук.