Джонсон выразил надежду, что в ближайшие дни будет решена проблема с экспортом украинского зерна 16 июня, 05:30 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Peter Byrne/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что вопрос экспорта украинского зерна может решится в ближайшие дни.



Об этом сообщает Европейская правда.

Кроме вопросов продовольственной безопасности лидеры двух стран также обсудили увеличение поставок оружия и обучения украинских военных.

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Джонсон отметил «несокрушимую поддержку» Украины в борьбе с Россией, подчеркнув «силу героического сопротивления украинцев в последние дни и недели».

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В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.

В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.

Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

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