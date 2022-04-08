Как помогает Джокер? 8 апреля, 12:58 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Джокер

Мы наблюдаем страшную ситуацию в Украине, и не можем на это не реагировать. Из-за войны ежедневно страдают тысячи обычных людей, у которых до 24 февраля была мирная жизнь, наполненная планами. Сегодня они потеряли работу, дом, кто-то, к сожалению, родных. Эти люди нуждаются в нашей помощи. Мы решили сосредоточить свою поддержку на тех, кто стоит на передовой гуманитарной помощи.



Фото: Джокер

«Джокер» помогает:

тем, чьими силами эвакуируют мам и детей на Запад или за границу;

тем, чьи руки заботятся о беженцах и людях, нуждающихся в помощи в горячих точках;

тем, чьи лица и открытые сердца первыми видят испуганные люди на вокзалах;

тем, кто заботится о детях, пожилых людях и людях с инвалидностью;

тем, кто под обстрелами доставляет гуманитарку, лекарства и продукты;

тем, у кого светлая душа и кто спасает животных.

Фото: Джокер

Сейчас у нас широкая сеть связей с локальными группами волонтеров. Они обладают ресурсами, смелостью и силой, но нуждаются в финансовой поддержке.

«В перечне приобретенного нашими волонтерами — привычные для всех вещи: продукты питания, лекарства, топливо, бинокли, тепловизоры, рации. Но есть и нетривиальные, как, например, топоры. Их покупают, чтобы рубить дрова для пожилых людей. Это важная локальная помощь. Также компания позаботилась о ментальном здоровье людей и оплачивает консультации психолога тем, кто в этом нуждается», — комментирует Екатерина, Head of communications Joker.ua .

Мы регулярно получаем отзывы от волонтеров с благодарностью за помощь. Это показывает то, как поддержка нас, людей в тылу, им необходима. Помнится, как волонтер смог купить бензопилу и топор, благодаря которому снабдил пожилых людей нужными дровами. Кажется, мелочь, но именно такие мелочи иногда спасают жизнь.

Фото: Джокер

Вскоре «Джокер» представляет сервис, благодаря которому наши пользователи смогут приобщиться к поддержке волонтеров и узнать больше о каждом из них.

Было ли у «Джокера» сокращение штата?

Самая большая наша ценность — это люди. С первого дня войны мы сфокусировались на том, чтобы сохранить рабочие места для наших сотрудников. И, конечно же, на вопросе их безопасности. Компания работает в полном составе и продолжает поиск специалистов на открытых позициях. Некоторые сотрудники присоединились к защите нашей страны в рядах ВСУ и территориальной обороны. Это, без преувеличения, герои. Мы гордимся нашими мужчинами и верим в победу!

Фото: Джокер

Какие планы компании?

Сегодня мы занимаем позицию о Людях. О живых реальных людях, которым нужна помощь именно сейчас. Мы прилагаем все усилия, чтобы они получили то, в чем очень нуждаются. И также прилагаем усилия, чтобы наши сотрудники были в безопасности.

А когда наступит мир, мы поможем восстанавливать нашу страну. Потому что дом — это самое ценное, что есть у каждого из нас.

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