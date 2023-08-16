«Судьба животных неизвестна». Пожар уничтожил почти 16 км оккупированного острова Джарылгач

16 августа, 18:46
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Остров Джарылгач до полномасштабного вторжения России (Фото:khers_on / Instagram)

Остров Джарылгач до полномасштабного вторжения России (Фото:khers_on / Instagram)

На временно оккупированном острове Джарылгач, что на Херсонщине, было уничтожено почти 16 километров территорий в результате пожара, который возник из-за полигона российских оккупантов.

Об этом в среду, 16 августа, сообщила в комментарии проекту Новости Приазовья директор Джарылгачского национального природного парка Ирина Сабашенко.

Она отметила, что пожар, который по данным космоснимков начался 4−5 августа, продолжался около недели. Однако по состоянию на 11 августа пожар прекратился.

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Сабашенко считает, что пожар произошел из-за того, что оккупанты обустроили на острове полигон.

«Скорее всего, было возгорание растительного покрова, поэтому так произошло. У нас выгорела почти вся заповедная зона, там сконцентрирована основная часть всех ценных видов, всех частей степных экосистем, редких видов, которые занесены в Зеленую книгу Украины, а судьба животных нам вообще неизвестна», — отметила она

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Директор нацпарка отметила, что на восстановление растительного покрова некоторых видов надо будет от 15 до 30 лет.

Кроме того, она добавила, что данные о пожаре на Джарылгаче передали в Херсонскую областную прокуратуру и в Офис генерального прокурора, где уже открыли уголовное производство.

«Также мы собрали данные и направили на Государственную экологическую инспекцию, на Департамент экологии для того, чтобы эти пожары были вынесены на рассмотрение комиссии для подсчета убытков. В дальнейшем это нужно для того, чтобы страна-агрессор выплачивала нам репарацию», — пояснила она.

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Ранее Сабашенко говорила, что на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области огнем уничтожена вся заповедная зона природного парка на территории более 1500 гектаров.

5 августа украинская природоохранная группа сообщила, что на оккупированном россиянами острове Джарылгач, где располагается одноименный нацпарк, в течение пяти дней горит ценнейший степной участок.

Джарылгач, лежащий напротив Скадовска, — это самый большой остров Украины и Черного моря. Вся его территория и часть прилегающей акватории входит в Джарылгачский национальный природный парк.

С первых дней полномасштабного вторжения Джарылгач находится под российской оккупацией.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Черное море Оккупант Херсонская область Заповедник Война России против Украины Пожары Временно оккупированные территории

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