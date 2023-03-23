Взрывы в Джанкое могли помешать оккупантам полностью снарядить корабли Калибрами — Гуменюк 23 марта, 09:45 Обломки дрона, упавшего 20 марта в Джанкое (Фото:RFE/RL)

Войска РФ могли не успеть полностью снарядить свои корабли в Черном море ракетами Калибр из-за взрывов в Джанкое.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что на данный момент у оккупантов достаточно мощная корабельная группировка из15-ти кораблей, там есть три ракетоносителя — два надводных и один подводный.

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«Вчера они усилили корабельную группировку. Это может говорить о том, что враг пытается держать нас в напряжении. Несмотря на то, что надводные корабли могут быть не снаряжены, поскольку „джанкойский груз“ не добрался до пункта назначения», — сказала Гуменюк.

Она пояснила, что речь идет о Калибрах, которые маркируются как НК — надводные.

По словам Гуменюк, это говорит о том, что ракетоносители, заходившие в пункт базирования в ожидании того же «груза», могут быть не полностью снаряжены.

Представительница ОК ЮГ также подчеркнула, что в Черном море остается еще подлодка с высокоточными ракетами.

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прозвучала серия взрывов. В сети появились видео со звуками, подобными полету беспилотника. Оккупационная «власть» заявила про «работу ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.