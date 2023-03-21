Взрывы в Джанкое. Оккупанты ввели режим «чрезвычайной ситуации», росСМИ пишут о повреждениях на железнодорожной станции 21 марта, 10:01 Взрыв в Джанкое 20 марта 2023 года (Фото:Кадр из видео/Крымский ветер/Telegram)

В Крыму оккупационные «власти» Джанкоя заявила о введении режима «чрезвычайной ситуации» муниципального уровня после вечерних взрывов.

Об этом сказал так называемый глава администрации Игорь Ивин, заявив о «сбитых беспилотниках», сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

По данным российского проекта ASTRA, в Джанкое серьезные повреждения после атаки зафиксировали как минимум по пяти адресам. Четыре из них относятся к железнодорожной станции — это локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады. Журналисты сообщают о перебоях в электросети локомотивного депо. Еще один — к сельскохозяйственному магазину на улице Перекопской, 51.

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Оккупанты утверждают, что ранен мужчина. ASTRA также пишет о сквозном ранении грудной клетки 33-летнего местного жителя.

Вечером 20 марта местные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов и выстрелах в оккупированном Джанкое. В Сети появились видео со звуками, похожими на полет беспилотника. Оккупационные «власти» заявили о «работе ПВО» и о том, что некие «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин». Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на «прилет беспилотников».

ГУР Минобороны сообщило, что взрывы в Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.