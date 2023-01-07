«Доброволец TikTok-войск». Сына представителя Кадырова ликвидировали в Запорожской области

7 января, 14:39
Поделиться:
Ликвидированный в Украине оккупант Джамбулат Заураев (Фото:Сергей Братчук / Telegram)

Ликвидированный в Украине оккупант Джамбулат Заураев (Фото:Сергей Братчук / Telegram)

В Запорожской области ликвидирован Джамбулат Заураев — сын представителя кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова

Гибель 34-летнего оккупанта подтвердил изданию 86.ru его отец — представитель Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе Абубакар Заураев в комментарии.

Он рассказал, что его сын воевал против Украины как «доброволец».

Видео дня

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук написал в Telegram, что Джамбулата Заураева ликвидировали в Запорожской области, он воевал в составе так называемых «TikTok-войск». Так в Украине называют кадыровские отряды оккупантов за их любовь выкладывать постановочные видео о войне в эту соцсеть.

Читайте также:
Почти 500 оккупантов и два танка за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях

В конце декабря в соцсетях появилась информация о задержании в оккупированном Симферополе представителя Кадырова на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Вместе с ним задержали еще четырех чеченских силовиков, которых обвинили в избиении мужчины, который заступился за девушку.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Запорожская область Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X