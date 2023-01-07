«Доброволец TikTok-войск». Сына представителя Кадырова ликвидировали в Запорожской области 7 января, 14:39 Ликвидированный в Украине оккупант Джамбулат Заураев (Фото:Сергей Братчук / Telegram)

В Запорожской области ликвидирован Джамбулат Заураев — сын представителя кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова

Гибель 34-летнего оккупанта подтвердил изданию 86.ru его отец — представитель Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе Абубакар Заураев в комментарии.

Он рассказал, что его сын воевал против Украины как «доброволец».

Видео дня

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук написал в Telegram, что Джамбулата Заураева ликвидировали в Запорожской области, он воевал в составе так называемых «TikTok-войск». Так в Украине называют кадыровские отряды оккупантов за их любовь выкладывать постановочные видео о войне в эту соцсеть.



В конце декабря в соцсетях появилась информация о задержании в оккупированном Симферополе представителя Кадырова на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Вместе с ним задержали еще четырех чеченских силовиков, которых обвинили в избиении мужчины, который заступился за девушку.