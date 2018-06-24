"Дышать нечем было". Спиваковский рассказал о пожаре в доме и угрозах накануне

"Если бы жена не проснулась, я думаю, что мы бы давали интервью Господу Богу", - рассказал Спиваковский

Пожар в доме народного депутата, первого заместителя председателя Комитета по вопросам науки и образования ВР Александра Спиваковского возник в результате умышленного поджога горючим веществом, сообщил нардеп в комментарии Укринформу.

"Пока экспертиза склоняется к тому, что это поджог, по характеру возгорания. Речь идет о том, что это было очень активное вещество, потому что оно прожгла насквозь крышу дома. Там что-то было мощное", - сказал Спиваковский.

По его словам, пожар возник в два часа ночи.

"Если бы жена не проснулась, я думаю, что мы бы давали интервью Господу Богу. Потому что я спал, а она проснулась. А угарный газ, когда проснулись, уже был (в помещении - ред.). Дышать нечем было", - отметил народный депутат.

Спиваковский обратился в Службу безопасности Украины для выяснения причины инцидента.

"Есть гипотезы, есть мотивы. Пусть СБУ занимается", - сказал народный депутат, отметив, что не имеет бизнеса, а потому не является участником "бизнес-разборок".

Депутат подтвердил, что ранее в его адрес поступили угрозы.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 июня, в Херсоне неизвестные подожгли дом народного депутата Украины Александра Спиваковского. В БПП назвали поджог дома нардепа "покушением на его жизнь" и призвали на время проведения следственных действий предоставить ему и семье защиту.