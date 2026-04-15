Теракт в Броварах: подозреваемым в возрасте 17 и 23 года грозит пожизненное заключение

Двум задержанным по подозрению в совершении теракта в Броварах Киевской области объявили подозрения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в среду, 15 апреля.

По данным следствия, 23-летний местный житель обеспечил наблюдение за будущим местом совершения преступления, а 17-летний житель Винницкой области непосредственно изготовил и заложил взрывчатку. Как сообщили в Офисе генпрокурора, она была заложена возле забора и дистанционно приведена в действие с помощью мобильного телефона.

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Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

17-летний юноша действовал по указаниям представителя спецслужб РФ, который пообещал ему около 5 тысяч долларов.

Кроме этого, правоохранители установили, что подросток имеет наркотическую зависимость и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Как сказано в сообщении, прокуратура проверит еще и действия родителей и ответственных органов и служб, которые должны были обеспечить защиту прав ребенка.

В Офисе генпрокурора отметили, что задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК (совершение террористического акта). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без определения залога, говорится в сообщении.

Поздно вечером 13 апреля возле частного дома в Броварах прогремел взрыв.

«Рядом находился 36-летний мужчина, который получил легкие повреждения. Взрывчатку заложили возле забора и активировали дистанционно с помощью телефонного звонка. Для фиксации теракта закрепили мобильное устройство на уличной электроопоре», — рассказали в прокуратуре.

Во время обысков у молодых людей изъяли телефоны, сим-карты, и компоненты взрывчатки.