Двум капитанам российских судов сообщили о подозрении за вывоз краденого украинского зерна 8 сентября, 13:54 Российское судно Матрос Кошка, на котором РФ могла незаконно вывезти краденое украинское зерно, в Босфоре, 27 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik/File Photo)

Прокуратура сообщила о подозрении капитанам российских судов Матрос Кошка и Амур-2501, которые вывозили из Крыма в третьи страны награбленное украинское зерно.

Об этом Офис генпрокурора сообщает в Telegram.

По данным следствия, капитаны судов Матрос Кошка и Амур-2501 под флагом РФ совершили шесть незаконных входов и выходов из закрытого Севастопольского морского торгового порта.



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Установлено, что подозреваемые обеспечивали погрузку судов зерном, незаконно вывезенным представителями РФ из временно захваченных территорий Украины, а также перевозку его в третьи страны.



Осознавая противоправность своих действий, капитаны судов периодически выключали Автоматическую идентификационную систему AIS и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов как в порты РФ, а не в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма.



Подозреваемым инкриминировано нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332−1 Уголовного кодекса Украины).



В июле Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении за незаконный вывоз награбленного украинского зерна капитанам российских судов Матрос Позинич и Михаил Ненашев.

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