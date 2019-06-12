Двум итальянским наемникам «ДНР» заочно объявили подозрение Сегодня, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Крим. Реалии Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемых Крим. Реалии

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении двум гражданам Италии, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР».

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Следователи установили, что 43-летний и 30-летний итальянцы добровольно присоединились к террористам в 2014 году. Они с оружием дежурили на блокпосту в районе города Ясиноватая Донецкой области и выполняли другие «боевые задачи».

Иностранцам заочно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура требует заочного ареста подозреваемых.

Напомним, что в 2018 года полиция Италии пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась вербовкой наемников для террористических псевдореспублик Донбасса.