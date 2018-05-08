Двум боевикам "ЛНР" за обстрел Попасной грозит пожизненный срок - ГПУ

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Жертвами теракта в Попасной в 2015 году стали 11 мирных жителей
Фото: ГПУ

Жертвами теракта в Попасной в 2015 году стали 11 мирных жителей

Генеральная прокуратура сообщила о подозрение двум боевикам пророссийской террористической организации "ЛНР", ответственным за теракт в Попасной Луганской области в 2015 году.

Как сообщается, данные злоумышленники выполняли функции руководителей подразделений артиллерии в составе так называемого "6 отдельного мотострелкового казачьего полка", входящего в состав оккупационных сил РФ.

Согласно имеющимся данным, кроме вооруженного сопротивления силам АТО, им было поручено проведение артиллерийских обстрелов мирного населения на территории Попаснянского района.

В частности, в 2015 году, достоверно зная, что на территории Попасной отсутствуют военнослужащие ВСУ и другие военные формирования Украины, террористы приказали обстрелять город из артиллерии.

"В результате указанных преступных действий погибли 11 гражданских лиц, получили телесные повреждения разной степени тяжести 9 гражданских лиц, повреждены и разрушены 41 жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры", - отметили в ГПУ.

При этом в ведомстве добавили, что за совершение этих преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Bellingcat обнародовала личности российских офицеров, организовавших теракт в Мариуполе.

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