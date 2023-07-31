Двух экс-чиновников местной власти Донецкой области будут судить за коллаборационизм

31 июля, 07:01
Поделиться:
Коллаборант из Донецкой области (Фото:facebook.com/UA.National.Police/)

Коллаборант из Донецкой области (Фото:facebook.com/UA.National.Police/)

Двух бывших работников органов местного самоуправления обвиняют в коллаборационизме. Они сотрудничали с россиянами в захваченном Мариуполе и селе Урзуф Донецкой области.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты в отношении коллаборационистов, которые во время временной оккупации части Донецкой области армией РФ добровольно возглавили «государственные учреждения города Мариуполь» так называемой «ДНР».

Видео дня

Правоохранители собрали доказательства преступной деятельности коллаборационистов, которые в прошлом работали в органах местного самоуправления.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid02TtPPMnNW7absHMrTcYqKiF9BGrZ8nuaEDZmbb3JowXgiUZJwirDWmfJxrVYwbhP9l&show_text=true&width=500

В частности полицейские установили, что фигуранты пошли на сотрудничество с врагом и возглавили «администрацию Приморского района Мариуполя» и «Урзуфскую сельскую администрацию».

Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Донецк Донецкая область Война в Украине Коллаборант Национальная полиция Украины Война России против Украины Коллаборационизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X