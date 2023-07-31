Двух экс-чиновников местной власти Донецкой области будут судить за коллаборационизм 31 июля, 07:01 Коллаборант из Донецкой области (Фото:facebook.com/UA.National.Police/)

Двух бывших работников органов местного самоуправления обвиняют в коллаборационизме. Они сотрудничали с россиянами в захваченном Мариуполе и селе Урзуф Донецкой области.

Об этом сообщила Национальная полиция.



Следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты в отношении коллаборационистов, которые во время временной оккупации части Донецкой области армией РФ добровольно возглавили «государственные учреждения города Мариуполь» так называемой «ДНР».

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Правоохранители собрали доказательства преступной деятельности коллаборационистов, которые в прошлом работали в органах местного самоуправления.

В частности полицейские установили, что фигуранты пошли на сотрудничество с врагом и возглавили «администрацию Приморского района Мариуполя» и «Урзуфскую сельскую администрацию».

Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.