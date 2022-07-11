Оккупанты хотят казнить двух «азовцев» — СМИ 11 июля, 00:26 Фото бойцов Азова, которых собираются казнить (Фото:t.me/rustroyka1945)

Россияне сообщают, что двум бойцам батальон Азов грозит смертная казнь. «Официальной» однозначной причины казни еще нет.

Об этом сообщили в разведке. Также эта информация была распространена российскими пропагандистами.



Согласно сообщениям боевиков, казнить собрались Николая (позывной Фрост, фамилия пока неизвестна) и Константина Никитенко (Фокс).

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По данным источника УП в разведке, их вывезли из колонии в неизвестном направлении.

Российские пропагандисты сообщают разные версии — одни пишут, что бойцов засудили еще 9 июля, другие — что суд только состоится в будущем.

О причинах также сообщаются разные версии — сначала писали, что азовцы якобы «обстреливали мирных жителей» в Мариуполе, позже, что напали на конвой с ранеными оккупантами. Никаких улик и подробностей не приводят.

Защитники Мариуполя в плену: что известно

После двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов защитники Мариуполя вынуждены были отойти на территорию завода Азовсталь. Находясь в полном окружении, они продолжали борьбу с оккупантами, однако, на территории завода заканчивались запасы пищи, лекарств, питьевой воды и боеприпасов. Кроме того, сотни раненых бойцов лечились в условиях антисанитарии и нуждались в дальнейшей госпитализации.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу с просьбой эвакуировать их из Азовстали, применив к ним процедуру extraction (экстракции). Однако Россия не дала согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

16 мая полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа. В Генштабе ВСУ заявили, что командиры находящихся на Азовстали подразделений получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

В связи с этим территорию завода начали покидать первые защитники Мариуполя. Ночью 17 мая 53 тяжелораненых украинских военных с Азовстали доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска Донецкой области для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор

Эвакуация с Азовстали длилась несколько дней. Ее сопровождал Международный комитет Красного Креста, записывавший личные данные украинских военных.

Президент Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что в российский плен попали более 2500 защитников Мариуполя с завода Азовсталь. Украинская правда публиковала данные о том, что с Азовстали вышли 2449 украинских бойцов, которых по состоянию на 9 июня содержали на оккупированных РФ территориях Украины.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев Азовстали не было.



Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена.

Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».

Первые кадры эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе https://www.youtube.com/embed/Bzg1TEgTP-k

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