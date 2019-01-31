Дворняга Евро, диджей с Казантипа и 70 российских кораблей. Как живет буксир Корец, прошедший через Керченский пролив Вчера, 22:27 2519 Цей матеріал також доступний українською Ольга Омельянчук Корабельная собака Евро, которая живет на буксире Корец Ольга Омельянчук

Автор Ольга Омельянчук

Журналист Ольга Омельянчук побывала на буксире Корец и поговорила с экипажем судна, которое в сентябре минувшего года прошло Керченский пролив и стало одним из столпов украинского военного флота в Азовском море и продолжает выполнять боевые задачи.

За их переходом из Черного в Азовское море следила вся Украина. Два корабля Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), поисково-спасательное судно Донбасс и морской буксир Корец, 22-25 сентября 2018-го успешно прошли Керченский пролив и стали основой военного флота в Азове. В открытом море их одновременно сопровождали до 12 вооруженных российских кораблей. А через два месяца буксир Яны Капу и малые артиллерийские катера Никополь и Бердянск проходили по тому же маршруту, но были захвачены российским спецназом. В плену оказались 24 украинских моряка. В ответ на это Киев ввел временное военное положение, заявив о возможной угрозе прорыва россиян и эскалации боевых действий на Донбассе.

Корец (фотография сделана на борту судна) обосновался в порту Мариуполя и продолжает выполнение боевых задач / Фото: Ольга Омельянчук

Тем временем, 49-летний Донбасс и 45-летний Корец обосновались в порту Мариуполя. На первом сейчас обустраивают плавучий штаб будущего военного флота, а второй продолжает выполнять боевые задачи.

Весна 2014-го. Залив Донузлав, Крым

Маленькая дворняжка с колтунами из шерсти и самыми грустными в мире собачьими глазами изо всех сил мчит по трапу. Лапы смешно путаются, дворняжка прыгает в руки одному из моряков и от радости начинает трястись. На борт морского тральщика Чернигов ее щенком принесли в 2008-м. Собаку назвали Евро и она сразу же стала корабельной: тральщик и его экипаж были единственным домом и единственной семьей собаки.

В марте в Крыму прошел незаконный референдум, Россия провела аннексию, моряки, отказавшиеся предавать присягу, вынужденно покинули полуостров, а Евро оставили на корабле. Прошло пару месяцев, РФ разрешила Украине переправить в Одессу некоторые корабли, но тральщик Чернигов не вошел в их число.

– Евро пойдет с нами. Мы ее забираем.

– В смысле, с вами? Пусть остается на корабле, здесь её дом, понял?

– Нет у нее уже дома. С вами даже собаки не хотят служить.

Штурвал буксира Корец / Фото: Ольга Омельянчук

Грубые и обветренные руки мичмана Евгения Туменко расчесывают колтуны в шерсти дворняжки. До аннексии он служил на тральщике Чернигов, Туменко – один из моряков, которые не побоялись вернуться в Крым, чтобы перегнать корвет Винница и средний десантный корабль (СДК) "Кировоград" (с июля 2016-го называется СДК "Юрий Олефиренко". – Авт.).

За пару месяцев до этого ни мичман Туменко, ни остальные моряки, решившие до конца быть верными Украине, не знали, выживут ли. Россияне затопили несколько кораблей и заблокировали выход из залива Донузлав. Тральщик Чернигов, где жила Евро и служил Туменко, был захвачен. А его "родной брат", тральщик Черкассы, в какой-то момент оказался единственным кораблем в Донузлаве, которому удалось отстоять украинский флаг на флагштоке.

Экипаж тральщика, спущенного на воду в 1976 году, дважды пытался прорваться из залива – не получилось. Моряки заняли на корабле круговую оборону и не становились "на якорь" возле берега, чтобы не подпустить военных из РФ. 25 марта 2014-го с помощью вертолетов МИ-35 и скоростных катеров россияне штурмовали Черкассы несколько часов. Всего моряки продержались в окружении почти неделю.

После захвата корабля, из уважения к смелости и чести, экипажу тральщика позволили выехать на материковую часть Украины. 40 из 72 моряков покинули Крым. Из экипажей Черкасс и Чернигова собрали военный экипаж морского буксира Корец, который, по "честному распределению флота", достался после аннексии Украине. Сейчас из "Черкасс" на буксире служит только один матрос, остальные моряки – перевелись или вовсе уволились из ВМС.

Зима 2019-го. Мариуполь

В порту, да и везде в городе, льет как из ведра. Крупные капли приземляются на мой пуховик и тут же становятся льдинками. Кажется, дожди в таких серых, промышленных городах, как Мариуполь, придумали, чтобы ты чувствовал себя здесь максимально дискомфортно и максимально грустно.

Командир Корца Александр Григоревский / Фото: Ольга Омельянчук

На причале почти нет жизни – одни только чайки в небе и массивные корабли на воде. Но это первое впечатление и оно, как обычно бывает, обманчиво. На самом деле, за каждым из кораблей в порту Мариуполя стоит большая история, на борту каждого из них служат и живут люди, достойные, чтобы о них знали все. Вот, например, единственный в Украине ледокол Капитан Белоусов, которому уже 65 лет, а вот друг напротив друга стоят морской буксир Корец и корабль управления Донбасс, пришедшие в Азовское море через Керченский пролив.

– Проходите, располагайтесь. Вот, кстати, каюта и даже тот самый диван, на котором я сидел, когда проходил собеседование и ждал отношение, чтобы служить на этом корабле.

Командир Корца Александр Григоревский приглашает на борт и сразу же проводит экскурсию. На вид он может показаться грубоватым, но, как и в случае с портом, это впечатление обманчиво – капитан 3-го ранга по-настоящему открытый и вовсе не "затянутый" военный. Он наливает свежезаваренный кофе, ставит на стол печенье из песочного теста и садиться напротив – за компьютерный стол, где разложены огромные "морские карты" с разноцветными пунктирами, какими-то обозначениями и чертежами.

– Я буду параллельно работать. А вы спрашивайте – все расскажу.

По его словам, приказ буксировать Донбасс из Одессы в Мариуполь Корец получил за несколько недель до выхода в море. Командир и остальные офицеры корабля знали о сложной задаче, но матросам, в целях безопасности, сообщили о ней за сутки.

"Возле Ялты я кинул в воду монетку, чтобы вернуться"

Вид на порт Мариуполя с борта буксира Корец / Фото: Ольга Омельянчук

Изначально командование поставило Корцу задачу отбуксировать Донбасс и вернуться на базу в Очаков. Но, когда экипажи уже прибыли в Мариуполь, задача поменялась: "Через Керченский пролив не возвращаться, оставаться в порту Мариуполя и перейти под непосредственное подчинение командованию Операцией объединенных сил (ООС)". На буксире не знают, почему изменились планы, но сам проход помнят в деталях. Вот, как его описывает капитан:

– Я сказал пацанам, что, если будут какие-либо проблемы или провокации, мне важнее будет сохранить их жизни и вернуть всех домой. Мы запретили морякам выходить на палубу, все были внизу. Я одновременно насчитывал до 12-ти российских кораблей. Россияне несколько раз уточняли, сколько человек у нас на борту – уверен, они боялись, что мы взяли больше людей, чем заявили.

Нашей основной задачей была не только успешная буксировка Донбасса, но и правильные формулировки по радиосвязи. Важно было дойти до Мариуполя, не признав, при этом, Крым российским. Как я могу запрашивать разрешение на проход у российских пограничников, если это наши территориальные воды?

Капитан откладывает чертежи в сторону и садится поближе. Пока эксперты и СМИ рассуждают о создании в Азовском море боеспособного флота и возможной войне на воде, Григоревский прямо говорит: "Военно-морской флот нужен не для того, чтобы защититься с моря, а для того, чтобы поддерживать порядок и законность в своих водах и в своих торговых путях. Торговые пути – это деньги и зарплаты. Только в поле видимости Корца мы насчитывали до 70 российских грузовых и торговых кораблей. А с 1 апреля этого года Украина разрывает договор с Россией про общее использовании территориальных вод, который был под давлением подписан еще в 2003-м".

Капитан Григоревский показывает курсирующие неподалеку корабли, в том числе - российские / Фото: Ольга Омельянчук

Для буксировки суден фактическим весом более 5 тыс. тонн необходимо назначить старшего по буксировке – офицера с соответствующим опытом. Во время прохода Керченского пролива старшим на Корце назначили капитана 2-го ранга Максима Носенко, который командовал кораблем до Григоревского.

"Также, - продолжает командир буксира, - с нами работали военные юристы. Когда Максим Васильевич (старший по буксировке. – Авт.) выходил на связь с россиянами, перед ним все время лежал блокнот с записями. Мы полностью следовали инструкциям и справились. А возле Ялты я кинул в воду монетку, чтобы вернуться".

Казантипский диджей в “сердце” корабля

Несмотря на романтику моря и повышенное внимание прессы, возраст буксира Корец не уменьшается. Судну, которое Григоревский ласково называет пароходом, уже 46 лет, и, кроме мелких плановых починок, ему требуется капитальный ремонт. Государство пока что не выделило средства на обновление буксира: чтобы судно всегда было в боевой готовности, матросы ежедневно закатывают рукава.



Пока я пью кофе и общаюсь с командиром, пока наминаю в кают-компании макароны по-флотски и, пока чешу за ушко 11-летнюю Евро, большая часть экипажа шумит сваркой – матросы и офицеры сваривают металлические части для внутренней отделки, "потому что Корец – наш второй дом, и мы не ждем подачек сверху". Моряки своими силами восстановили один из гальюнов и взялись за ремонт второго. Год назад матросы и офицеры сбросились деньгами, чтобы вызвать спецслужбу для борьбы с паразитами (тараканы на кораблях обычно нередкие гости), и считают санитарные условия на судне одними из самых важных. Матросы дежурят на кухне буксира посменно, а в каждый прием пищи здесь предусмотрены мясо или рыба.

Внутри буксира Корец: гальюн / Фото: Ольга Омельянчук

После аннексии Крыма экипаж Корца сформировали, в основном, из экипажей тральщиков Чернигов и Черкассы, также здесь служат моряки с корветов Луцк и Винница. Кстати, корвет Винница – единственное из перечисленных выше суден, которое досталось Украине после оккупации полуострова.

С 2014-го личный состав буксира почти полностью поменялся, но зато на корабль пришли служить молодые и мотивированные моряки. Так, 23-летний старший матрос Игорь Скорик подписал контракт на три года, и служит теперь в "сердце корабля" – электромеханической боевой части, отвечающей за двигатели судна. В Николаевской области парня ждет супруга и двое дочерей, а с Крымом его связывала работа мечты – однажды Игорь работал на Казантипе диджеем.

В отличие от офицеров, которые тщательно скрывали от родных будущий проход по Керченскому проливу, старший матрос Скорик рассказал жене о предстоящем событии, как только узнал. Говорит, супруга и без того очень сильно за него переживает, а "ведь поход в Мариуполь действительно мог стать последним". Скорик, как и остальные матросы, получает в месяц приблизительно 8 100 грн. За сутки в открытом море всем морякам, независимо от звания, начисляют еще по 70 грн. При этом, теоретически, с матросами могут разорвать контракт раньше времени: старшие офицеры регулярно и официально тестируют матросов на знание выбранного профиля службы.

Старший матрос Скорик планирует служить дальше, но честно признается: проходить Керченский пролив сначала было страшно. Он скромно рассказывает, как "просто выполнял команды, пока мы шли", и неожиданно для себя подытоживает:

23-летний старший матрос Игорь Скорик когда-то был диджеем на Казантипе / Фото: Ольга Омельянчук

"В целях безопасности офицеры не выпускали нас на палубу. Но я высунулся, пока ребята курили, и увидел, какое большое количество российских кораблей нас окружило. Тогда подумал про себя: "И вправду говорят, что у страха глаза велики. Если они для буксира, тянущего еще один корабль, прислали так много своих боевых суден, значит, Россия все-таки боится нас, а, значит, мы не должны, просто не имеем права, бояться в ответ".