«Экипаж фактически убегает»: двум полицейским сообщили о подозрении после теракта в Киеве, генпрокурор показал видео с их бодикамер

Полицейским, которые сбежали во время теракта в Киеве, сообщили о подозрении (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Двум полицейским, которые сбежали во время стрельбы в Голосеевском районе Киева, объявили о подозрении. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в понедельник, 20 апреля.

Он отметил, что провел совещание с прокурорами и просмотрел видеоматериалы с места событий.

На записи можно увидеть, как полицейские, услышав выстрелы, начали убегать с места происшествия и призвали прятаться.

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Кравченко рассказал, что когда экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе, на месте были ранены ребенок, мужчина и женщина. Рядом были другие люди, в том числе еще один ребенок.

«Мальчик с огнестрельным ранением, просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка. Зато патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убегает с места происшествия», — написал генпрокурор.

В Государственном бюро расследований отметили, что полицейские знали о вооруженном мужчине и реальной угрозе для жизни людей. К тому же закон позволял им применить табельное оружие без предупреждения, чтобы прекратить вооруженное нападение.

«Однако правоохранители не применили оружие и не приняли никаких мер для прекращения стрельбы… Из-за этого нападающего вовремя не остановили», — отметили в ГБР.

Полицейским сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в ГБР.

Теракт в Киеве — главное

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка горел пожар.

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Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о семи погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

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Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков. По данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды. В OSINT-отделе Телевидения Торонто нашли его аккаунт в Facebook, который был активным с 2016 по 2019 годы.

В расследовании говорилось, что Васильченков не признавал легитимность Украины, употребляя термины вроде «так называемая Украина», и сожалел, что террорист Игорь Гиркин «не уничтожил Бахмут полностью» в 2014 году.

19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы.