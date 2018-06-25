Двойное убийство в Харькове: мужчина застрелил супругов из-за долга в $100 тысяч

В полиции Харькова рассказали о мотиве мужчины, который застрелил 45-летнего мужчину, его 39-летнюю бывшую жену и ранил их 12-летнюю дочь.

24 июня мужчина ворвался в квартиру бывших супругов и сначала застрелил главу семьи, а потом женщину, которая хотела спрятаться на балконе. Задержанный уверяет следователей, что не хотел убивать ребенка, она просто попала под обстрел.

По словам главы харьковской полиции Олега Беха, мотивом преступления стал долг погибшего в $100 тысяч.

"Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями. С его слов стал известен главный мотив совершения двойного убийства - долговые обязательства главы семьи. Вроде бы, мужчина задолжал задержанному $100 тысяч и не собирался их отдавать", - рассказал он.

В полиции сообщили, что убийца и жертва знали друг друга с детства, некоторое время имели дружеские отношения. Затем они перестали общаться, однако в январе этого года их пути пересеклись. Конфликт между мужчинами возник во время совместной поездки в Ровно, где жила бывшая жена потерпевшего и его дочь.

Как выяснили следователи, 45-летний харьковчанин решил забрать их к себе, поэтому попросил друга помочь с перевозкой семьи в Харьков. После ссоры подозреваемый впал в депрессию, что подтвердили члены его семьи. А за несколько дней до убийства мужчина обратился с заявлением в полицию о том, что его жизни угрожает человек по имени Олег.

Руководитель харьковской полиции Олег Бех охарактеризовал и самого подозреваемого. 42-летний харьковчанин занимался предпринимательской деятельностью, имел семью, хорошие отношения с родителями и окружающим кругом близких и знакомых.

Напомним, что 24 июня на выезде из Харькова полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве мужа и жены, а также ранении их дочери из огнестрельного оружия.

В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - $200 тысяч и 50 тысяч гривен. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения.

За умышленное убийство и покушение на убийство мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.