Двое жителей Киевской области расстреляли гражданских по приказу оккупантов
Злоумышленники получили от оккупантов оружие и военное снаряжение (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Правоохранители разоблачили двух жителей Киевской области, которые сотрудничали с российскими войсками и расстреляли по их приказу мирных жителей.
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Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Во время оккупации села Залесья Броварского района злоумышленники получили от захватчиков оружие и военное снаряжение.
В их задачу входила разведка, патрулирование улиц и проверка документов у местных жителей.
«11 марта во исполнение преступных приказов военнослужащих ВС РФ, с целью запугивания населения, они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям поселка Большая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении.
Коллаборантам уже сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
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