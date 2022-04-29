Двое жителей Киевской области расстреляли гражданских по приказу оккупантов 29 апреля, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленники получили от оккупантов оружие и военное снаряжение (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Правоохранители разоблачили двух жителей Киевской области, которые сотрудничали с российскими войсками и расстреляли по их приказу мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Во время оккупации села Залесья Броварского района злоумышленники получили от захватчиков оружие и военное снаряжение.

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В их задачу входила разведка, патрулирование улиц и проверка документов у местных жителей.

«11 марта во исполнение преступных приказов военнослужащих ВС РФ, с целью запугивания населения, они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям поселка Большая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении.

Коллаборантам уже сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

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