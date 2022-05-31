Суд приговорил двух военных РФ к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы 31 мая, 12:06 Цей матеріал також доступний українською Военных РФ признали виновными в нарушении законов и обычаев войны (Фото:Кадр видео Volodymyr Zolkin/YouTube)

Котелевский районный суд Полтавской области признал виновными двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова в нарушении законов и обычаев войны. Их приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По версии следствия, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Бобыкин и Иванов из установки залпового огня Град обстреляли Харьковскую область с российской, а затем и украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей.

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Обвиняемые полностью признали вину, поэтому суд не стал изучать доказательства.

Обвинение просило для солдат РФ по 12 лет лишения свободы, поскольку преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц. Их адвокаты просили меньший срок — по 8 лет лишения свободы. Они ссылались на искреннее раскаяние подзащитных и то, что они действовали под давлением своего руководства.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемых как смягчающее обстоятельство, но отклонил аргумент защитников о совершении преступления под давлением.

«Вина полностью доказана доказательствами, которые содержатся в материалах дела и не оспариваются обвиняемыми», — сделал вывод суд.

До вступления приговора в силу обвиняемые будут находиться в СИЗО.



23 мая в Украине был вынесен первый приговор российскому военнослужащему, виновному в военном преступлении.

Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина, признанного виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он еще имеет право на апелляцию.



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