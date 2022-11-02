Двое российских военных приговорены к лишению свободы за жестокое обращение с гражданскими и сексуальное насилие в Черниговской области 2 ноября, 17:50 Оккупанты получили приговоры за преступления в Черниговской области (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Двое российских военных получили приговоры за жестокое обращение с гражданскими и сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Telegram.

Прокурорами в суде доказано, что двое военных страны-агрессора в марте 2022 года во время оккупации части Черниговской области поселились в доме, где проживала семья — несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка.

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"Один из военнослужащих - командир подразделения, неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя к ней физическое и психологическое насилие", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что с целью преодоления сопротивления оккупант избивал девушку по голове оружием и душил, а также угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим РФ.

«Также оккупанты неоднократно в морозную погоду удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

При публичном обвинении Черниговской областной прокуратуры суд признал виновными и приговорил к 12 и десяти годам лишения свободы двух военнослужащих вооруженных сил РФ по факту жестокого обращения с мирными жителями во время оккупации одного из сел Черниговского района (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В связи с укрывательством обвиняемых от следствия и суда, в отношении них проводилось специальное судебное разбирательство в их отсутствие.