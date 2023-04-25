В Черниговской области перевернулась лодка с пограничниками, двое военных погибли
В Черниговской области перевернулась лодка с пограничниками (Фото:dbr.gov.ua)
В Черниговской области перевернулась лодка с пограничниками, двое военных погибли, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 25 апреля.
В ведомстве рассказали, что в понедельник, 24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения притоком реки Днепр.
По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военных.
Производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 УК Украины — нарушение правил кораблевождения.
В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.
Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.
Пока в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось.