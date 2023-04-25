В Черниговской области перевернулась лодка с пограничниками, двое военных погибли 25 апреля, 13:44 В Черниговской области перевернулась лодка с пограничниками (Фото:dbr.gov.ua)

В Черниговской области перевернулась лодка с пограничниками, двое военных погибли, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 25 апреля.

В ведомстве рассказали, что в понедельник, 24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения притоком реки Днепр.

По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военных.

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Производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 УК Украины — нарушение правил кораблевождения.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.

Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.

Пока в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось.