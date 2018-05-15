Двое украинских альпинистов покорили Эверест и на спуске застряли на высоте 6400 метров

В общем 14 мая трое украинцев поднялись на Эверест (фотография с подъема группы)

Двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, не могут спуститься. Они застряли на высоте 6,4 тыс. метров (второй лагерь) в связи с ухудшением состояния здоровья

Об этом в Facebook сообщила львовская активистка Наталья Шелестак.

"При спуске вниз на высоте 6400 резко ухудшилось состояние! Страховая компания ERV отказывается оплатить вертолет! Ребята даже без спальных мешков!" - написала она.

Трое украинских туристов 14 мая покорили Эверест. Время восхождения - ориентировочно 9:10 по непальскому времени (6:25 по Киеву).

Лидер группы Тарас Поздний планировал закончить маршрут через вершину Лхоцзе.

О Тарасе Поздние также информирует созданный им туристический клуб. Там рассказали, что у альпинистов есть на двоих: спальник, палатка, пуховые костюмы, кислород. Ожидается, что 16 мая с самого утра за ними прилетит вертолет. Вместе с альпинистами присутствуют шерпы.

Третий участник группы Дмитрий Семеренко спустился в базовый лагерь.

Ранее НВ писало, что в прошлом году испанский альпинист Килиан Джорнет установил новый мировой рекорд, поднявшись к вершине Эвереста всего за 26 часов - без специального оборудования и кислородной маски.