Польские волонтеры получили ранения из-за российского обстрела, один из них — в тяжелом состоянии

18 марта, 20:07
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Уничтоженный автомобиль в Донецкой области (Фото:Police/Handout via REUTERS)

Уничтоженный автомобиль в Донецкой области (Фото:Police/Handout via REUTERS)

В четверг, 16 марта, два поляка, занимающиеся волонтерством в Украине, пострадали на востоке во время обстрела российских оккупантов. Состояние одного из них тяжелое.

Об этом сообщил представитель польской инициативы помощи Nehemiasz в комментарии PAP.

Отмечается, в общей сложности ранения получили шесть человек.

«Они живут в Познани. Один из них находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Второй — в более легком состоянии. Мы поддерживаем контакт как с их семьями, так и с посольством Польши в Киеве», — говорится в сообщении.

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По данным издания, раненые были немедленно эвакуированы из зоны обстрела, их сопровождал польский санитар.

Участвующие в этой инициативе люди с мая возят помощь в Украину.

«Это была наша 22-я поездка. Они тоже были не в первый раз. Один из них там с 2014 года, он очень опытный человек», — добавил представитель.

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Информацию о пострадавших подтвердил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

11 января сообщалось, что двое польских волонтеров получили ранения в районе Бахмута. Они находились в больнице Люблина.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Польша Обстрел Волонтеры Война России против Украины

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