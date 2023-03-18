Польские волонтеры получили ранения из-за российского обстрела, один из них — в тяжелом состоянии
Уничтоженный автомобиль в Донецкой области (Фото:Police/Handout via REUTERS)
В четверг, 16 марта, два поляка, занимающиеся волонтерством в Украине, пострадали на востоке во время обстрела российских оккупантов. Состояние одного из них тяжелое.
Об этом сообщил представитель польской инициативы помощи Nehemiasz в комментарии PAP.
Отмечается, в общей сложности ранения получили шесть человек.
«Они живут в Познани. Один из них находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Второй — в более легком состоянии. Мы поддерживаем контакт как с их семьями, так и с посольством Польши в Киеве», — говорится в сообщении.
По данным издания, раненые были немедленно эвакуированы из зоны обстрела, их сопровождал польский санитар.
Участвующие в этой инициативе люди с мая возят помощь в Украину.
«Это была наша 22-я поездка. Они тоже были не в первый раз. Один из них там с 2014 года, он очень опытный человек», — добавил представитель.
Информацию о пострадавших подтвердил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
11 января сообщалось, что двое польских волонтеров получили ранения в районе Бахмута. Они находились в больнице Люблина.