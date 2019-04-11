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Двое полицейских из России попросили политическое убежище в Украине

Сегодня, 09:50
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Двое полицейских из России попросили политическое убежище в Украине - фото

dpsu.gov.ua

Россияне рассказали, что стали жертвами преследования в РФ

В пункте пропуска Гоптовка Харьковской области к украинским пограничникам обратились двое граждан РФ с просьбой политического убежища в Украине.

Как сообщает Госпогранслужба, оба россиянина являются сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности.

"Причиной, которая побудила их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью... Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения, как сотрудников полиции РФ, являются устойчивой преступной группировкой, занимающейся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ", - отметили в ведомстве.

Россияне заявили, что стали жертвами преследования влиятельных людей из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотиков в аптеках на участке своей ответственности. Они также утверждают, что в отношении них на территории РФ внутренней безопасностью МВД РФ сфабриковано и расследуется Следственным Комитетом заказное уголовное дело.

Россияне также отметили, друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни.

Теги:   Госпогранслужба Украины Украина Россия

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