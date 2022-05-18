Госизмена: ГБР разоблачило в Купянске двух полицейских, отдавших оккупантам оружие и боеприпасы

18 мая, 12:25
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Как заявили в ГБР, полицейские сдали оружие по собственной инициативе (Фото:Нацполиция)

Как заявили в ГБР, полицейские сдали оружие по собственной инициативе (Фото:Нацполиция)

Двух сотрудников полиции Купянска Харьковской области уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Госбюро расследований.

«Во время временной оккупации города правоохранители вместо защиты страны от агрессора инициативно передали военным формированиям России табельное оружие и боеприпасы к нему», — рассказали в ГБР.

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В связи с этим против полицейских было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 111−1 УК Украины (государственная измена).

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Полиция Государственная измена Коллаборант Государственное бюро расследований (ГБР) Полицейские Купянск Война России против Украины

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