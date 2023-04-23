Двое уклонистов на Закарпатье притворились детьми, чтобы пересечь границу

23 апреля, 13:39
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Двое уклонистов притворились детьми, чтобы пересечь границу (Фото:Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница)

Двое уклонистов притворились детьми, чтобы пересечь границу (Фото:Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница)

На Закарпатье двое мужчин в возрасте 20 и 21 год притворялись детьми, чтобы пересечь границу. Они использовали чужие свидетельства о рождении и прибыли в пункт пропуска с 52-летним сопроводителем.

Об инциденте сообщили в западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Мужчины прибыли в пункт пропуска с Венгрией Лужанка в сопровождении 52-летнего жителя села Королево Береговского района. Махинатор имел с собой поручения от родителей, выданные на детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в предъявленных свидетельствах рождения.

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«Горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу», — рассказывают в ГПСУ.

Теперь молодых людей, которые притворялись детьми, ждет админответственность, а тем, кто способствовал им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Граница Мобилизация Закарпатье Госпогранслужба Украины Закарпатская область Пограничный контроль Мобилизация в украине Пограничник

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