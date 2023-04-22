Не доплыли. Пограничники задержали двух мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию — фото 22 апреля, 13:01 Пограничники заявили, что задержали мужчин, которые пытались попасть в Венгрию (Фото:t.me/DPSUkr)

Украинские пограничники задержали двух мужчин, которые на лодке пытались попасть в Венгрию.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в Telegram в субботу, 22 апреля.

В ведомстве рассказали, что во время патрулирования речного участка границы правоохранители заметили мужчин на резиновых лодках.

Видео дня

«Те гребли веслами в сторону соседнего государства. Пограничный наряд настиг нарушителей и вернул их на украинский берег», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/DPSUkr

За попытку незаконного пересечения границы беглецов привлекли к админответственности.