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Двое львовян вымогали у чиновников деньги, шантажируя обнародованием компромата

Сегодня, 11:46
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Двое львовян вымогали у чиновников деньги, шантажируя обнародованием компромата - фото

Нацполиция

Злоумышленников задержали после получения $100 тысяч от очередной жертвы

Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые шантажировали высокопоставленных чиновников разглашением сведений частного и компрометирующего характера.

Как сообщили в Нацполиции, в 2018 году к ним поступило обращение от представителя руководящего звена одной из государственных структур, который заявил, что у него вымогают $100 тысяч.

Во время следствия было установлено, что шантажистами являются двое жителей Львова в возрасте 41 и 45 лет.

Также отмечается, что представлялись они сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Теги:   Чиновники Компромат Шантаж

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