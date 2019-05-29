Двое львовян вымогали у чиновников деньги, шантажируя обнародованием компромата Сегодня, 11:46 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Злоумышленников задержали после получения $100 тысяч от очередной жертвы Нацполиция

Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые шантажировали высокопоставленных чиновников разглашением сведений частного и компрометирующего характера.

Как сообщили в Нацполиции, в 2018 году к ним поступило обращение от представителя руководящего звена одной из государственных структур, который заявил, что у него вымогают $100 тысяч.

Во время следствия было установлено, что шантажистами являются двое жителей Львова в возрасте 41 и 45 лет.

Также отмечается, что представлялись они сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.